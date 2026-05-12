Quattrocento nuovi loculi al cimitero storico | aperte le prenotazioni
Sono state aperte le prenotazioni per 400 nuovi loculi al cimitero storico di Capodrise, con termine fissato al 1 luglio. Il progetto è promosso dalla Confraternita “Immacolata Concezione” e riguarda la realizzazione di queste nuove strutture. Le richieste possono essere presentate fino alla data stabilita, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sui costi o sulle modalità di prenotazione.
Sono ufficialmente aperte, fino al 1 luglio, le prenotazioni per i nuovi loculi che saranno realizzati nel cimitero storico di Capodrise, nell’ambito del progetto promosso dalla Confraternita “Immacolata Concezione”. Un’opera attesa da tempo, che punta a rinnovare e ampliare il colombario.🔗 Leggi su Casertanews.it
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