Ciclista colto da malore è gravissimo in ospedale e non ha documenti L’appello per trovare i familiari

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ciclista è stato colto da un malore durante un giro domenicale a Montelupo Fiorentino ed è stato ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi. L’uomo non aveva con sé documenti e si cerca di individuare i suoi familiari per fornire assistenza e informazioni sulla sua identità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il paziente in codice rosso. La polizia sta svolgendo le indagini per raccogliere eventuali dettagli utili alla ricostruzione dell’accaduto.

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Montelupo Fiorentino, 17 maggio 2026 – Si è sentito male durante il suo consueto giro domenicale ed è stato immediatamente soccorso e ricoverato in ospedale. Ma non avendo documenti con sé, nessuno è stato in grado di identificarlo. Il protagonista della vicenda è un ciclista sulla sessantina: il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 17 maggio, a Montelupo Fiorentino. Erano circa le 10 quando il ciclista s i è trovato a transitare in via Curiel, sul lato della statale 67. L’uomo, colto da malore, è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato prontamente grazie alle manovre. Portato in pronto soccorso privo di conoscenza, è in prognosi riservata ed è considerato molto grave. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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