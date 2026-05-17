Un ciclista è stato colto da un malore durante un giro domenicale a Montelupo Fiorentino ed è stato ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi. L’uomo non aveva con sé documenti e si cerca di individuare i suoi familiari per fornire assistenza e informazioni sulla sua identità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il paziente in codice rosso. La polizia sta svolgendo le indagini per raccogliere eventuali dettagli utili alla ricostruzione dell’accaduto.

Montelupo Fiorentino, 17 maggio 2026 – Si è sentito male durante il suo consueto giro domenicale ed è stato immediatamente soccorso e ricoverato in ospedale. Ma non avendo documenti con sé, nessuno è stato in grado di identificarlo. Il protagonista della vicenda è un ciclista sulla sessantina: il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 17 maggio, a Montelupo Fiorentino. Erano circa le 10 quando il ciclista s i è trovato a transitare in via Curiel, sul lato della statale 67. L’uomo, colto da malore, è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato prontamente grazie alle manovre. Portato in pronto soccorso privo di conoscenza, è in prognosi riservata ed è considerato molto grave. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclista colto da malore, è gravissimo in ospedale (e non ha documenti). L’appello per trovare i familiari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il giro in bici di Pasqua si trasforma in dramma, ventenne colto da malore e rianimato dietro l'ex Montedison: è gravissimoMONTEMARCIANO - Un giovanissimo ciclista ventenne verserebbe in gravi condizioni dopo essere caduto - probabilmente a causa di un malore - durante un...

Dimesso dall'ospedale viene colto da malore in auto: morto un 78enneUn uomo di 78 anni è deceduto pochi minuti dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Ciclista colto da malore, è grave in ospedale (e non ha documenti). L’appello del sindaco per trovare i familiariL’uomo si è sentito male mentre transitava nei pressi di Montelupo, ma non è stato possibile identificarlo. Per questo il primo cittadino ha pubblicato un appello sui social ... lanazione.it

Montelupo Fiorentino, ciclista colto da malore in via Curiel: appello del sindaco per rintracciare i familiariCiclista di circa 60 anni in arresto cardiaco a Montelupo Fiorentino. Rianimato sul posto, è all'ospedale San Giuseppe. Appello del sindaco ... gonews.it