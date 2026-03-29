Lucescu colto da malore in allenamento | il tecnico ricoverato a Bucarest

Durante una sessione di allenamento della nazionale, un allenatore è stato colto da un malore improvviso e trasportato in ospedale a Bucarest. L’evento è avvenuto mentre il tecnico stava lavorando con la squadra in preparazione di un'amichevole. Nessun altro membro del team ha riportato conseguenze. La partita contro la Slovacchia si terrà come programmato.

Mircea Lucescu è stato colto da un malore improvviso ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Bucarest dopo essere crollato durante la sessione di allenamento della Romania in vista dell’amichevole con la Slovacchia. Il tecnico ottantenne, immediatamente soccorso dallo staff medico e trasferito in ambulanza, si trova attualmente in condizioni stabili per accertamenti approfonditi, anche se la Federcalcio rumena ha rassicurato l’ambiente comunicando che “la situazione è stata stabilizzata grazie al rapido intervento dei sanitari”. I primi esami clinici e l’elettrocardiogramma avrebbero escluso l’ipotesi di infarto, orientando la diagnosi verso un episodio di sincope da sforzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucescu colto da malore in allenamento: il tecnico ricoverato a Bucarest Articoli correlati Leggi anche: Lucescu ricoverato d'urgenza a Bucarest: l'influenza lo sta debilitando Il sindaco Palmisano colto da malore: ricoverato all'ospedale PerrinoIl primo cittadino di Ceglie Messapica non si è sentito bene mentre si trovava in municipio.