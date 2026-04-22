Nel pomeriggio, presso l’oratorio di Iseo, si sono svolti i casting per le comparse del nuovo film che vede coinvolti attori noti. Centinaia di persone si sono presentate per partecipare alle selezioni, con l’obiettivo di individuare circa 400 nominativi. Le prove si sono svolte sul lago d’Iseo, attirando molti cittadini interessati a prendere parte al progetto cinematografico.

IL CASTING. All’oratorio di Iseo grande affluenza per le selezioni delle comparse: obiettivo 400 nominativi. Cresce l’attesa per «Positano», il film di Daniel Roher tra Sebino e Costiera Amalfitana. Cresce la febbre sul lago d’Iseo per la selezione delle comparse del film hollywoodiano che sarà girato tra il 26 maggio e il 10 giugno. All’oratorio di Iseo, nella giornata di mercoledì 22 aprile, si sono presentate centinaia di persone: un flusso continuo di candidati, uomini e donne tra i 18 e i 75 anni, pronti a lasciare i propri dati nella speranza di essere richiamati. L’obiettivo della società specializzata in casting è raccogliere almeno 400 nominativi, ma l’affluenza ha già superato le aspettative.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Centinaia di persone ai casting sul lago d’Iseo per il film con McConaughey e Saldana

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