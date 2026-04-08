S abrina Carpenter ha appena lanciato il video ufficiale del suo singolo House Tour, terzo estratto dall’album Man’s Best Friend del 2025. Accanto a lei, come special guest, le attrici Margaret Qualley e Madelyn Cline. La clip, co-diretta dalla stessa Carpenter insieme a Qualley, si apre con le tre protagoniste davanti a una villa di lusso a bordo di una van rosa con la scritta « Pretty Girl Cleanup ». Leggi anche › Margaret Qualley, l’ascesa di una beauty icon. “Erede” in bellezza di Demi Moore Il trio interpreta una squadra di pulizie glamour — troppo sexy per limitarsi a sistemare — chiamata per rimettere in ordine la casa, ma che finisce per abbandonarsi completamente alla trasgressione: provando vestiti e gioielli di altri, facendo il bagno in piscina e perfino rubando un Grammy. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel nuovo videoclip di "House Tour", la pop star racconta libertà e trasgressione con due special guest: Margaret Qualley e Madelyn Cline

Sabrina Carpenter recluta Madelyn Cline e Margaret Qualley per il video di “House Tour”: ecco il teaserSabrina Carpenter ha condiviso a sorpresa un teaser del videoclip legato al suo singolo House Tour, che ha raggiunto la vetta della Billboard Hot...

Watch tense moment ‘Outer Banks’ director chews out female PA — and Madelyn Cline intervenesA video showing the previously reported clash between the director of “Outer Banks” and a female production assistant has been revealed.

Temi più discussi: OneRepublic, il testo e il videoclip del nuovo singolo Need Your Love; Brunori Sas a Sanremo con Maria Antonietta & Colombre: chi è, età, dove vive, la casa nel borgo e l'ipocondria galoppante; Serena Brancale torna a casa con Al mio paese, il nuovo singolo con Levante e Delia; È online ANTONIO DI CIGNO – il nuovo videoclip del gruppo Nelle Carni del Cantastorie.

Sabrina Carpenter e Margaret Qualley: il video musicale di House Tour conquista i fanSabrina Carpenter torna con il videoclip di House Tour, tra glamour, citazioni pop e una notte di eccessi al fianco di Margaret Qualley e Madelyn Cline. tag24.it

SABRINA CARPENTER guarda il video di House TourSabrina Carpenter ha pubblicato il videoclip ufficiale di House Tour, estratto dal suo ultimo album di successo Man’s Best Friend. newsic.it

Sette ragazzi e una dozzina di furti a centinaia di abiti e accessori, appartenuti alle star. L'ultimo video House Tour, di Sabrina Carpenter, fa ripensare al chiacchierato caso di cronaca di Los Angeles x.com

Madelyn Cline nel nuovo video di Sabrina Carpenter! L'attrice di Outer Banks appare nella clip di House Tour, nuovo singolo della cantante. Nel video appare anche Margaret Qualley - facebook.com facebook