Dentro il tour australiano dei Sussex | Meghan special guest di MasterChef e Harry sulla paternità | I figli devono essere migliori dei loro genitori

Harry e Meghan sono tornati in Australia per un nuovo tour, questa volta con un atteggiamento più discreto, pur attirando comunque molte attenzioni. Durante la loro presenza, Meghan è apparsa come ospite speciale in un episodio di MasterChef. In un'intervista, Harry ha parlato della paternità, affermando che i figli dovrebbero superare i genitori. La coppia ha partecipato a vari eventi pubblici e incontri con il pubblico locale.

Eppure questi viaggi che i duchi di Sussex, non più working royal dal loro trasferimento in California, compiono di tanto in tanto come privati cittadini conservano tutta l’allure regale: bagno di folla, cene ed eventi ufficiali, cambi d’abito, autorità in attesa, fotografi e videomaker al seguito pronti a immortalare ogni momento della coppia. Questa volta, però, oltre alle visite a organizzazioni benefiche, il tour si distingue dai precedenti perché ha anche una dichiarata componente commerciale. Il principe Harry sarà infatti tra i relatori dell’InterEdge Summit di Melbourne, una conferenza a pagamento dedicata alla leadership e al benessere personale.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dentro il tour australiano dei Sussex: Meghan special guest di MasterChef e Harry sulla paternità: «I figli devono essere migliori dei loro genitori» Notizie correlate Leggi anche: Appoggiata da Harry e Meghan, la "Jools’ Law" britannica permette ai genitori di visionare i social dei figli senza ricorrere a un tribunale Leggi anche: Harry e Meghan divisi sulla privacy dei figli? “Liti furiose da dicembre. Coppia a rischio” Contenuti utili per approfondire DISCOVER THE EXHIBITION Vanity Fair Archivio Italia presenta INSIEMEHarry e Meghan tornano in Australia in versione low profile ma dal forte impatto mediatico. L'apparizione di Meghan a MasterChef Australia, l'impegno con le charities, le affermazioni di Harry sulla s ... vanityfair.it Harry e Meghan in Australia: tour tra applausi e polemiche infuocate sui costi della sicurezzaHarry e Meghan in Australia tra eventi e polemiche: chi paga la sicurezza? Critiche da politici e media sul tour. rumors.it