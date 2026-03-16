Le 34 località del Ticino dove si rischia la multa per eccesso di velocità dal 16 al 22 marzo

Tra il 16 e il 22 marzo, le autorità del Ticino hanno annunciato controlli della velocità in 34 località diverse. La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, ha reso note le zone in cui verranno effettuati controlli mobili e semi-stazionari, coinvolgendo diverse strade della regione. Le verifiche sono programmate per tutta la settimana, con l’obiettivo di verificare il rispetto dei limiti di velocità.

La Polizia cantonale annuncia i controlli mobili e semi-stazionari della settimana: ecco tutte le località dove saranno attivi Nuova settimana di controlli della velocità sulle strade del Ticino. La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, ha comunicato le località in cui saranno effettuate verifiche mobili e semi-stazionarie tra lunedì 16 e domenica 22 marzo 2026. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione sulla rete stradale. Come ricordano le autorità, l’eccesso di velocità continua a essere una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura fatali. Per questo motivo viene rinnovato l’invito agli automobilisti a rispettare i limiti e a guidare con prudenza. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Leggi anche: Le 45 località ticinesi in cui si rischia la multa dal 9 al 15 marzo Leggi anche: Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno effettuati dal 16 al 22 febbraio Aggiornamenti e notizie su Le 34 località del Ticino dove si... Discussioni sull' argomento Cibo locale o industriale? Al CPT una lezione di sostenibilità; Diesel oltre i due euro e benzina a 1,90 al litro. In Ticino si risparmia; Controlli mirati su 200 maranza al Rabadan, la Città risponde; Corona a Lugano, le domande di Wicht non fanno centro. Frontalieri, secondo i sindacati Il Ticino ignora il Decreto Omnibus. Richiesto l’intervento del Governo - x.com Arrestato ingiustamente come scafista, Amara Fofana ha ispirato il film «Io, capitano» e ora arriva in Ticino a raccontare la sua storia. «Perché il dolore e le ingiustizie devono servirci da lezione» - facebook.com facebook