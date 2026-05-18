Dopo la sconfitta in finale di Champions League del 2025 contro il PSG, nessuno avrebbe pronosticato la vittoria nei due principali titoli nazionali, il campionato e la coppa nazionale, conquistati nell’arco di un solo anno. Il tecnico ha mostrato i trofei ai tifosi, affermando che nulla era scontato e sottolineando il valore del lavoro di squadra. La squadra ha così risposto alle difficoltà, portando a casa due trofei che erano considerati improbabili in quel momento.

Nessuno, dopo la disastrosa finale di Champions League del 2025 contro il PSG, avrebbe scommesso un euro sui due titoli - Scudetto e Coppa Italia - entrati in bacheca solo un anno dopo. Soprattutto, ed è questa, forse, la vera rivincita, non con l’arrivo in panchina di Cristian Chivu, che ha sempre avuto la fiducia della proprietà e dei tifosi ma da cui ci si aspettava “solo“ un compito ben fatto. "Ricompattare l’ambiente non era assolutamente scontato, anche se sembra banale dirlo - ha ammesso Chivu stesso, al termine della gara contro il Verona che ha chiuso la stagione a San Siro -. Era, però, il nostro obiettivo e lo abbiamo fatto alla grande. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chivu mostra i trofei ai suoi tifosi: "Nulla era scontato, grande gruppo"

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