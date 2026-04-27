Chiusure idriche in 17 Comuni della provincia di Chieti | il calendario

A partire da lunedì 27 aprile, 17 comuni della provincia di Chieti subiranno una sospensione nella fornitura di acqua gestita dalla società Sasi. La decisione riguarda diverse zone della regione e durerà fino a nuove comunicazioni. La sospensione riguarda le utenze domestiche e commerciali, e viene comunicata attraverso avvisi ufficiali alle amministrazioni locali e ai cittadini interessati. La situazione interessa numerose frazioni e quartieri di questi comuni.

Nuova sospensione della fornitura idrica disposta dalla Sasi in 17 comuni della provincia di Chieti, a partire da lunedì 27 aprile.“Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure programmate da oggi 27.4.2026 fino a lunedì 4.5.2026, salvo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Chiusure idriche programmate: rubinetti a secco in 21 Comuni della provinciaUn'altra settimana di disagi per i cittadini costretti a fare i conti con le interruzioni idriche serali o pomeridiane fino a lunedì 16 marzo: ecco... Leggi anche: Chiusure idriche in 12 Comuni della provincia: ecco dove e quando mancherà l'acqua Altri aggiornamenti Temi più discussi: Completati i lavori alla condotta idrica, ma dopo quasi due settimane senza acqua ci sono ancora la turnazione e le chiusure notturne; GONNOSFANADIGA: COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE NUOVE APPARECCHIATURE NELLA RETE IDRICA IN VIA PORRU BONELLI; La Asl: L'acqua torna potabile a Pescara e in provincia, fanno eccezione alcune zone di Spoltore; Rete riparata, ma l’acqua ancora non basta: turnazione e chiusure nel Vastese. Acqua: continua lo stop notturno fino al 27 aprile per 17 comuni del VasteseCompletati i lavori a Roccaspinalveti, ma l’erogazione del servizio nei Comuni rimasti per quasi due settimane senza acqua è ancora sottoposta a un programma di turnazione. Continuano anche le chiusur ... rete8.it Stop al servizio idrico in provincia di Frosinone fino a venerdì 17 aprile: orari e dove manca l’acquaA causa di un guasto alla rete idrica, dalle 10.30 di giovedì 16 aprile fino alle 6 di venerdì 17 manca l'acqua in cinque comuni della provincia di Frosinone ... fanpage.it L’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna, insieme ai Comuni di Alghero, La Maddalena, Orosei e Carloforte, ha partecipato, il 22 aprile 2026 all'evento "Italia insieme: turismo accessibile e territorio", organizzato dal Ministero per le Disabilità. - facebook.com facebook Dal porto al centro storico, fino ai comuni della città metropolitana, a Bari la rete del domani cresce e si rafforza. Con il PNRR stiamo realizzando interventi a sostegno di famiglie, imprese e territorio, grazie ad un piano di interventi da 117 milioni di euro. Perch x.com