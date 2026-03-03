Asilo nido irregolare 7.500 euro di multa e attività sospesa All' interno c' erano 17 bambini tra zero e 5 anni

Un asilo nido irregolare è stato scoperto a Villorba, dove sono stati trovati 17 bambini tra uno e cinque anni. La struttura non aveva le autorizzazioni necessarie per operare e, per questo, è stata sanzionata con una multa di 7.500 euro e la sospensione delle attività. L'intervento delle autorità ha portato alla chiusura temporanea dell'edificio, che non rispettava le norme di legge.

VILLORBA - Asilo nido irregolare a Villorba. La struttura ospitava 17 bambini tra l'uno e i 5 anni ma non aveva le autorizzazioni per poterlo fare, non era, infatti, in possesso della registrazione sanitaria e delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale del settore. Mancavano, inoltre, il documento di valutazione dei rischi e la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza. Per questo, i militari hanno elevato una sanzione di 7.500 euro e posto l'immobile sotto sequestro. Le indagini Nella giornata di ieri, lunedì 2 marzo, a Villorba, i carabinieri, con Nas e Nil di Treviso e del personale dell'Usl 2, hanno effettuato un controllo presso l'asilo nido.