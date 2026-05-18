Abbassa la musica poi la lite furibonda | uomo pugnalato al petto con le forbici

A Roma, una discussione tra due persone è degenerata in violenza, portando a un episodio in cui un uomo è stato colpito con un paio di forbici al petto. L’incidente si è verificato dopo una richiesta di abbassare la musica, che ha scatenato un confronto acceso tra i presenti. La lite si è poi trasformata in un’aggressione, con il ferito che ha riportato ferite da taglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

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