Quando è comparsa per la prima volta a Cannes, nel 2011, per il tappeto rosso del film Habemus Papam di Nanni Moretti, il termine «influencer» praticamente non esisteva ancora nel linguaggio comune. Il suo blog The Blonde Salad era nato da poco e lei era conosciuta soprattutto negli ambienti della moda online. La sua presenza sulla Croisette era quasi curiosa: una fashion blogger italiana invitata in uno degli eventi più esclusivi del cinema internazionale, dove le protagoniste erano tutte attrici, modelle e star hollywoodiane. Lei stessa, anni dopo, ha rivelato sui suoi social: «Ero spaventata che nessuno mi riconoscesse, ma alla fine è stato un grande successo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Ferragni torna al Festival di Cannes, quindici anni dopo: la ragazza di The Blonde Salad, i Ferragnez e il ritorno dopo la crisi

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