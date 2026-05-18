Chiara Ferragni riappare a Cannes 2026 | il ritorno sul red carpet arriva dopo la svolta privata

Chiara Ferragni ha partecipato nuovamente al Festival di Cannes nel 2026, salendo sul red carpet per la sesta volta. La presenza dell’influencer si inserisce in un momento in cui si parla di una svolta nella sua vita privata. L’evento si è tenuto sulla celebre passeggiata lungo la Costa Azzurra, dove Ferragni ha sfoggiato un abito scelto appositamente per la manifestazione. La sua apparizione è stata seguita da fotografi e giornalisti presenti alla manifestazione.

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Chiara Ferragni è tornata sulla Croisette per la sesta volta nella sua carriera, calcando il red carpet del Festival di Cannes 2026. L’imprenditrice digitale ha scelto la premiere di Garance, film in concorso scritto e diretto da Jeanne Herry e interpretato da Adèle Exarchopoulos, per la sua apparizione in una delle kermesse cinematografiche più prestigiose del mondo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) Per l’occasione ha indossato un abito d’archivio Roberto Cavalli by Fausto Puglisi: un modello verde scuro aderente con spalline sottili e fiori ricamati a mano lungo la silhouette. A completare il look, i gioielli Chopard, partner storico del festival. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Chiara Ferragni riappare a Cannes 2026: il ritorno sul red carpet arriva dopo la svolta privata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cannes 2026, l'arrivo della giuria internazionale sul red carpetAtmosfera da grande cinema sulla Croisette per l’arrivo della giuria del Festival di Cannes 2026. Leggi anche: Cannes 2026: da Scarlett Johansson a Demi Moore, le star sul red carpet Chiara Ferragni con onde scolpite per la sesta volta al Festival di Cannes. I beauty look delle passate edizioniL'imprenditrice e influencer italiana dopo il Pandoro Gate ritorna sui red carpet che contano. Ed eccola alla 79ma edizione del Festival di Cannes con le sue iconiche onde, che per l'occasione ha scol ... vanityfair.it Chiara Ferragni, red carpet a Cannes: i fotografi la chiamano, l'organizzazione le mette frettaChiara Ferragni ricompare sulla Croisette. L'imprenditrice ha sfilato sul tappeto rosso per l'anteprima del film in concorso Garance con un abito verde scuro aderente con spalline sottili e una cascat ... repubblica.it