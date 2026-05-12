Cannes 2026 l' arrivo della giuria internazionale sul red carpet

Sul red carpet di Cannes 2026 si sono presentati i membri della giuria internazionale, accolti da applausi e fotografi. La cerimonia di apertura del festival è stata accompagnata da sfilate e saluti ai presenti, mentre la giornata è proseguita con l’ingresso delle star e dei partecipanti. La scena si è svolta sulla Croisette, lungo la quale si sono susseguite le varie attività ufficiali.

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