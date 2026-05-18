Chiara Ferragni e il ritorno in grande stile a Cannes dopo 5 anni | il look è mozzafiato
L'influencer è arrivata a Cannes in occasione della 70ª edizione del festival del cinema. Dopo cinque anni, ha fatto il suo ritorno sul red carpet, attirando l'attenzione dei fotografi con un look molto curato. La presenza di Chiara Ferragni ha suscitato interesse tra i partecipanti e i media, che hanno seguito attentamente ogni suo movimento durante la prima serata dell'evento. La celebrità si è mostrata in abiti eleganti e alla moda, confermando il suo ruolo di protagonista nel mondo dello spettacolo e della moda.
Chiara Ferragni è tornata a percorrere i red carpet che contano, sfilando davanti ai fotografi in occasione della 70ª edizione del Festival di Cannes. Per il suo grande ritorno in Costa Azzurra, l'imprenditrice digitale ha scelto l'anteprima del film in gara Garance, scritto e diretto dalla regista francese Jeanne Herry. Sul tappeto rosso l'influencer è apparsa radiosa e in perfetto stile French Riviera, sfoggiando un elegantissimo abito scuro d'archivio firmato Roberto Cavalli, impreziosito da splendidi dettagli floreali e abbinato a gioielli di alta gamma. Con un favoloso make-up estivo e i lunghi capelli lasciati cadere in morbide onde, Chiara ha riconquistato i riflettori internazionali, dimostrando ancora una volta il suo innegabile carisma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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