Chiara Ferragni e il ritorno in grande stile a Cannes dopo 5 anni | il look è mozzafiato

L'influencer è arrivata a Cannes in occasione della 70ª edizione del festival del cinema. Dopo cinque anni, ha fatto il suo ritorno sul red carpet, attirando l'attenzione dei fotografi con un look molto curato. La presenza di Chiara Ferragni ha suscitato interesse tra i partecipanti e i media, che hanno seguito attentamente ogni suo movimento durante la prima serata dell'evento. La celebrità si è mostrata in abiti eleganti e alla moda, confermando il suo ruolo di protagonista nel mondo dello spettacolo e della moda.

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