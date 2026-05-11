A Firenze, si è svolto il processo relativo alla morte di Gabriele Masi, deceduto dopo un incidente con lo scooter su un cantiere. La procura ha richiesto condanne meno severe, sostenendo che ci fosse un “concorso di colpa della vittima”. L’udienza si è concentrata sulle responsabilità e sulle circostanze dell’incidente, che si è verificato in un'area di lavori in corso. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.

Secondo il pm Alessandro Moffa ci fu il concorso di colpa della vittima: l’incidente fu provocato non solo dagli avvallamenti e dalle buche presenti sulla strada, ma anche dall’alta velocità e dalla scarsa lucidità del conducente per l’alcol assunto in occasione dei festeggiamenti per la laurea. Il pm ha dunque chiesto la condanna a 1 anno e 8 mesi per Andrea Bencini, preposto alla sicurezza per la societàappaltatrice Costruzioni Spagnuolo, Giuliano Carpinelli, direttore del cantiere e Lorenzo Leoncini, coordinatore della sicurezza per la progettazione e per la esecuzione dei lavori, mentre 1 anno e 2 mesi per Lorenzo Porciani, responsabile della Gestioni e manutenzione stradale della Avr spa Area Toscana,titolare di global service Comune di Firenze.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, morì schiantandosi su cantiere con lo scooter. Per il pm ci fu “concorso di colpa della vittima”

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