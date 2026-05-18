Bolzano sale in auto con un ubriaco | risarcimento dimezzato dopo l' incidente mortale

A Bolzano, una donna che aveva viaggiato in auto con un uomo ubriaco ha visto dimezzarsi il risarcimento a seguito di un incidente mortale. Il Tribunale civile ha deciso di applicare il principio del concorso di colpa, stabilendo che la passeggera era a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente. La decisione si basa sul fatto che il passeggero era consapevole della condizione del guidatore al momento dell'incidente.

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Chi accetta di salire in macchina con un conducente ubriaco può perdere parte del diritto al risarcimento in caso di incidente. È quanto ha stabilito il Tribunale civile di Bolzano in una sentenza relativa a uno schianto avvenuto nel 2018, nel quale il guidatore perse la vita dopo l'impatto con un tir.,, La vicenda nasce da un incidente stradale avvenuto nel 2018 in Alto Adige. Alla guida dell'auto c'era un uomo che, secondo gli accertamenti, aveva assunto una quantità di alcol tale da compromettere gravemente la capacità di guida. L'auto si schiantò contro un tir e il conducente morì nell'impatto. Il passeggero sopravvissuto aveva successivamente avviato una causa civile contro la compagnia assicurativa, contestando il fatto di aver ricevuto soltanto una parte del risarcimento richiesto per i danni subiti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bolzano, sale in auto con un ubriaco: risarcimento dimezzato dopo l'incidente mortale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidente mortale a Tarquinia, chiesto maxi risarcimento da 735mila euroIl 17 gennaio del 2022 un uomo alla guida della sua Fiat Panda perse la vita in un tragico impatto contro un autocarro. Leggi anche: Risarcimento cancellato: “Io, tetraplegico dopo l’incidente, chi guidava l’auto si faccia avanti”