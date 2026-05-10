Chi è uscito dal Serale di Amici 25 | ci sono eliminati sabato 9 maggio 2026? | Video Witty Tv

Sabato 9 maggio 2026 si è svolta la semifinale di Amici 25, durante la quale sono stati annunciati i concorrenti eliminati. La puntata ha visto alcuni artisti lasciare il programma, mentre altri sono passati alla fase successiva. La trasmissione è stata seguita da un pubblico numeroso, con momenti di tensione e sorprese durante la comunicazione delle eliminazioni. La puntata si è conclusa con il passaggio di alcuni talenti alla fase finale del talent.

Chi è uscito dal Serale di Amici 25 durante la Semifinale di sabato 9 maggio 2026? Come forse i veri fan del talent si aspettavano, ci siamo ritrovati davanti ad un vero colpo di scena. Quale? Quello che riguarda il fatto che l’eliminazione di un cantante è stata rimandata alla prima serata di domenica 17 maggio quando sarà il pubblico da casa, televotando, a decidere le sorti die due talenti. Chi è uscito dal Serale di Amici 25 sabato 9 maggio?. Chi è uscito dal Serale di Amici 25 sabato 9 maggio? A sorpresa la Semifinale del talent condotto da Maria De Filippi non ha visto eliminati. I tre cantanti e i tre ballerini approderanno tutti in Finale e si giocheranno il tutto e per tutto in diretta, al televoto.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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