Chi è uscito dal Serale di Amici 25? Ecco l’eliminato di sabato 25 aprile 2026 | Video Witty Tv

Nella puntata del 25 aprile 2026 del Serale di Amici 25, uno dei concorrenti è stato eliminato. La puntata si è svolta con emozioni intense e ha visto anche la possibilità di evitare una seconda eliminazione. La decisione finale ha portato all’uscita di un concorrente, mentre altri sono stati salvati. La trasmissione ha mantenuto il suo ritmo anche grazie a momenti di tensione e colpi di scena.

Chi è uscito dal Serale di Amici 25? Ecco il nome dell’eliminato della puntata di sabato 25 aprile 2026, una puntata molto sofferta dove è stata scongiurata la seconda eliminazione. La prima manche, infatti, doveva terminare con una eliminazione diretta. Al ballottaggio vi erano un ballerino e una cantante, ma grazie ad Elena D’Amario la manche non si è conclusa con una eliminazione diretta, ma solo provvisoria. Chi è uscito dal Serale di Amici 25? L’eliminato è Alex della squadra della Cuccarini e della Peparini. Chi è uscito dal Serale di Amici 25? Alla fine è stato eliminato Alex. Il ballerino del team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini ha dovuto abbandonare il talent, ma non è uscito a mani vuote bensì con una proposta molto allettante.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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