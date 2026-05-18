Nella finale di Amici 2026, il vincitore è stato Lorenzo Salvetti, un cantante che ha superato gli avversari nell'ultima sfida. La gara si è svolta con i finalisti che si sono esibiti davanti a pubblico e giuria, determinando il trionfo del giovane artista. I concorrenti finalisti hanno ricevuto premi in denaro, con il vincitore che ha conquistato una somma significativa. La trasmissione si è conclusa con la proclamazione di Salvetti come nuovo campione del talent show.

Il vincitore della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi è il cantante Lorenzo Salvetti che, nel testa a testa finale, ha battuto il danzatore Emiliano Fiasco, mettendosi in tasca il montepremi da 150mila euro. Con il ballerino c’è stato un testa a testa, dopo le eliminazioni di Angie, Nicola Marchionni, Elena D’Elia e Alessio Di Ponzio. Lorenzo si era già fatto notare in tv, quando raggiunse la finale di X Factor nel 2024, senza però riuscire a salire sul podio. Lorenzo Salvetti ha vinto Amici 25: chi è Ha vinto l'outsider, sconfitti i favoriti Alessio ed Emiliano Finale Amici: riconoscimenti e premi in denaro Lorenzo Salvetti ha vinto Amici 25: chi è Lorenzo Salvetti è un cantante e polistrumentista 18enne originario di Verona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi ha vinto Amici 2026, trionfo inaspettato di Lorenzo Salvetti e quanti soldi hanno guadagnato i finalisti

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AMICI 25: IL CASO di LORENZO SALVETTI

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