Il talent show Amici 2026 si è concluso con la vittoria di due concorrenti in finale. Nella categoria di ballo, il vincitore è Alessio Di Ponzio, mentre nella sezione canto si è imposto Lorenzo Salvetti. La finale si è svolta il 17 maggio 2026, a Roma, e ha visto i due artisti emergere tra gli altri concorrenti, aggiudicandosi i rispettivi circuiti del programma. Entrambi hanno ricevuto il riconoscimento di chi ha mostrato le migliori capacità nelle rispettive discipline.

Roma, 17 maggio 2026 - Il ballerino Alessio Di Ponzio e il cantautore Lorenzo Salvetti hanno vinto rispettivamente il circuito di Ballo e quello di Canto di Amici 2026. Lorenzo, poi, ha vinto anche la classifica generale del talent show. Si può, quindi, affermare, che il cantautore Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 25. Cantante l’uno, ballerino l’altro. Cosa hanno in comune Lorenzo e Alessio? Un talent show, anzi due. Lorenzo e X Factor. Per Lorenzo Salvetti, infatti, quella ad Amici 25 è stata la seconda partecipazione a un talent show musicale. La prima non è stata di certo da poco: Lorenzo Salvetti era arrivato in finale a X Factor 2024, classificandosi poi al quarto posto con l’inedito ‘Mille concerti ’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi ha vinto Amici 2026? Lorenzo e Alessio vincitori in finale: repetita (talent show) iuvant

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