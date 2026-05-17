Nella finale di Amici 2026, trasmessa domenica 17 maggio alle 21:30 su Canale 5, è stato annunciato il nome del vincitore del serale. La serata ha visto la partecipazione di vari allievi, con il risultato finale che ha determinato il trionfatore della stagione. La puntata si è conclusa con l’annuncio del vincitore, senza ulteriori dettagli disponibili al momento. La trasmissione è stata condotta da Maria De Filippi, con la presenza di diversi concorrenti in gara.

. AMICI 2026 SERALE VINCITORE – Chi ha vinto la finale di Amici 2026, il serale in onda stasera, domenica 17 maggio, alle ore 21,30 su Canale 5? A trionfare nel talent di Maria De Filippi è stato. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. Allievi. Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2026? Si tratta di 17 allievi. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale: si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Amici 2026, il serale: vincitore, chi ha vinto il talent di Canale 5

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amici 2026, Ipotesi Puntata Finale: Ecco Chi Vince Il Canto Ed Il Ballo!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ascolti TV ieri 21 marzo, chi ha vinto tra il serale di Amici e Canzonissima: i dati in aggiornamento

Ascolti TV ieri 18 aprile, chi ha vinto tra il serale di Amici e Canzonissima: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra il serale di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale5 e Canzonissima di Milly Carlucci in onda su Rai1.

Chi sono i finalisti di Amici 2026 e quando andrà in onda la finale • Finale di Amici 2026 sempre più vicina: ecco chi sono i finalisti ufficiali del Serale, quando andrà in onda l’ultima puntata e come verrà scelto il vincitore del talent di Maria De F… x.com

Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della finale, 17 maggioAmici 2026, il serale: anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della puntata finale in onda su Canale 5 il 17 maggio. Concorrenti, allievi ... tpi.it

Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere puntata finaleAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la puntata finale del talent di Maria De Filippi. Tutte le informazioni ... tpi.it

Quali sono le previsioni dei tuoi amici e familiari che non fanno parte della bubble esc? reddit