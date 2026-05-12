Calciomercato Inter LIVE | Corona spoilera Muharemovic all’Inter Solet guarda a Milano

Sul calciomercato dell'Inter si sono susseguite diverse novità nelle ultime ore. Un giocatore ha rivelato dettagli riguardo a un possibile trasferimento, mentre un altro talento sta valutando l’ipotesi di trasferirsi a Milano. Sono state registrate varie trattative, incontri tra le parti interessate e alcune trattative sono ormai in fase avanzata. La sessione di mercato continua a movimentarsi con nuove indiscrezioni e aggiornamenti ufficiali.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE....🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Corona “spoilera” Muharemovic all’Inter, Solet guarda a Milano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: le novità su Solet verso l’estateSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Calciomercato Inter LIVE: Solet nome caldo per la difesa, Marotta tentato da Edersondi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Argomenti più discussi: Calciomercato Inter, da Vicario a Nico Paz fino a Koné e Curtis Jones; Calciomercato Inter, tanti i nomi ai quali lavorano i nerazzurri; Calciomercato Inter, pronti all'assalto a Marco Palestra; Calciomercato Inter, occhi su Ederson: il costo del brasiliano dell’Atalanta. Inter Italia ?? Serie A 2025-26 reddit MAMMA MIA CHE LIVE! ENTRA! twitch.tv/controcalcio__ x.com Calciomercato Inter, nuova pista: clausola rescissoria a 21 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Marotta e Ausilio pensano a Beltran, portiere del River Plate, pagando la clausola rescissoria ... interlive.it