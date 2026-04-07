Il gioiello dell’Inter Miami che sta rivoluzionando la Mls | il Nu Stadium

Il nuovo stadio dell’Inter Miami sta attirando l’attenzione come una delle strutture più innovative della Major League Soccer. La struttura è stata progettata per offrire un’esperienza diversa rispetto ai tradizionali impianti sportivi, combinando funzionalità e intrattenimento in un’unica location. La costruzione rappresenta un passo avanti per la squadra, che mira a migliorare le proprie prestazioni e a coinvolgere maggiormente i tifosi.