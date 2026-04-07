Il gioiello dell’Inter Miami che sta rivoluzionando la Mls | il Nu Stadium
Il nuovo stadio dell’Inter Miami sta attirando l’attenzione come una delle strutture più innovative della Major League Soccer. La struttura è stata progettata per offrire un’esperienza diversa rispetto ai tradizionali impianti sportivi, combinando funzionalità e intrattenimento in un’unica location. La costruzione rappresenta un passo avanti per la squadra, che mira a migliorare le proprie prestazioni e a coinvolgere maggiormente i tifosi.
Il Nu Stadium segna l’ingresso di Inter Miami in una nuova dimensione: non solo uno stadio, ma un polo d’intrattenimento pensato per ridefinire gli standard della MLS. L’inaugurazione ufficiale si chiude con un 2-2 contro Austin FC, impreziosito dal primo storico gol nell’impianto firmato da Lionel Messi. Moderno, spettacolare e progettato come esperienza totale, il Nu Stadium nasce per andare oltre il calcio: dalla cerimonia inaugurale con David Beckham all’energia della Fan Zone, fino all’integrazione di musica, eventi e offerta gastronomica, tutto contribuisce a creare un nuovo modello di stadio. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Così Messi ha acceso la notte dell'inaugurazione del NU Stadium di MiamiNon poteva che essere Leo Messi a inaugurare il NU Stadium di Miami, gioiello da 26700 posti con cui il club della Florida traccia una nuova linea...
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EL INTER MIAMI DE MESSI presenta su NUEVO ESTADIO
Si parla di: Messi segna al nuovo stadio ma Miami pareggia contro Austin.
Messi ancora una volta nella storia: è suo il primo gol nel nuovo stadio dell'Inter MiamiIl fuoriclasse argentino ha messo a segno la prima rete - la quinta in sei partite - nel 'Nu Stadium', inaugurato con un pareggio contro l'Austin ... tuttosport.com
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