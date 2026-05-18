Lorenzo Salvetti ha vinto la finale di Amici 2026, conquistando il primo posto nel talent show. Prima di partecipare al programma, aveva frequentato un liceo musicale e aveva partecipato a X Factor. Durante la gara, è stato scelto dal team di Lorella Cuccarini. La vittoria è arrivata dopo diverse settimane di esibizioni, in cui ha dimostrato le sue capacità vocali e artistiche. La sua esperienza include anche la partecipazione a programmi televisivi di talento e competizioni musicali.

Finale con sorpresa ad Amici 2026. A vincere è stato Lorenzo Salvetti, giovane cantautore del team di Lorella Cuccarini. Un sogno che diventa realtà per un ragazzo di soli 18 anni così tanto appassionato di musica. Entrato ad Amici pieno di dubbi e paure, Lorenzo non è nuovo di talent show, perché a 16 anni si presentò a X Factor e venne scelto da Achille Lauro, senza però riuscire a raggiungere la vittoria. Una soddisfazione che, a quanto pare, è stata rimandata solo di qualche anno. Nato il 12 agosto 2007 in provincia di Verona, Lorenzo Salvetti si è appassionato alla musica da piccolo. Ha imparato a suonare la chitarra da bambino, così come il pianoforte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 2026: dal liceo musicale a X Factor, fino alla vittoria

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