Amici 2026 il serale | gli allievi e le squadre del talent show di Maria De Filippi

Sono stati annunciati i partecipanti del serale di Amici 2026, il talent show condotto da Maria De Filippi. Il cast comprende sia cantanti che ballerini, suddivisi in diverse squadre. Tra gli allievi figurano giovani provenienti da varie regioni, pronti a sfidarsi nelle prossime puntate. La selezione ha coinvolto numerosi talenti che si sono distinti nelle fasi preliminari del programma.

, concorrenti, cantanti, ballerini, ballerine, cast. Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2026 in onda su Canale 5 da sabato 21 marzo? All’evento finale del talent show di Maria De Filippi (diviso in nove puntate, finale compresa) prendono parte 17 allievi. La nuova giuria è formata da Gigi D’Alessio, Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito. Ecco tutti i concorrenti di Amici 2026. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Amici 2026, il serale: gli allievi e le squadre del talent show di Maria De Filippi Articoli correlati Leggi anche: AMICI VERSO IL SERALE: MARIA DE FILIPPI ACCOGLIE 5 EX ALLIEVI DIVENTATI STAR Amici 25 - Giulia e Simone sono due nuovi allievi della scuola Contenuti e approfondimenti su Amici 2026 il serale gli allievi e le... Temi più discussi: Amici 2026, quando inizia il serale, i concorrenti e cosa sapere; Che scuola hanno fatto i giudici del Serale di Amici 2026; Serale Amici 25, si parte: subito tripla eliminazione choc, Annalisa super-ospite, i giudici. Cosa vedremo stasera; Amici verso il Serale, le anticipazioni della puntata di domenica 15 marzo 2026. Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda stasera, 21 marzo 2026, alle ore 21,30 ... tpi.it Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntataAmici 2026, il serale: anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntata in onda su Canale 5 il 21 marzo. Concorrenti, allievi ... tpi.it Il talent show guidato da Maria De Filippi torna in prima serata facebook