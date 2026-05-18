Chelsea-Tottenham martedì 19 maggio 2026 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici A De Zerbi basta un punto per salvarsi

Martedì 19 maggio 2026 alle 21:15 si gioca la partita tra Chelsea e Tottenham. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono disponibili le quote e i pronostici della sfida. Il West Ham, sconfitto domenica 3-1 contro il Newcastle, si trova in una posizione critica in classifica. Il Tottenham, con un punto in più rispetto alla soglia di permanenza, si gioca ancora la salvezza. L’allenatore del Chelsea ha dichiarato che con un pareggio può garantirsi la salvezza.

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