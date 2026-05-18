Chelsea-Tottenham martedì 19 maggio 2026 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici A De Zerbi basta un punto per salvarsi
Martedì 19 maggio 2026 alle 21:15 si gioca la partita tra Chelsea e Tottenham. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono disponibili le quote e i pronostici della sfida. Il West Ham, sconfitto domenica 3-1 contro il Newcastle, si trova in una posizione critica in classifica. Il Tottenham, con un punto in più rispetto alla soglia di permanenza, si gioca ancora la salvezza. L’allenatore del Chelsea ha dichiarato che con un pareggio può garantirsi la salvezza.
Dopo la sconfitta domenica per 3-1 del West Ham contro il Newcastle, il Tottenham è a un solo punto dal rimanere in Premier League. Questo perché con almeno 39 punti in classifica in vista dell’ultima giornata sarebbe intangibile per gli Hammers, che ne hanno 36 ma combinati con una differenza reti molto peggiore e non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Chelsea vs Tottenham | The Match Couldn't Have Been Easier for The Blue
Sullo stesso argomento
Chelsea-Tottenham (martedì 19 maggio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. A De Zerbi basta un punto per salvarsiDopo la sconfitta domenica per 3-1 del West Ham contro il Newcastle, il Tottenham è a un solo punto dal rimanere in Premier League.
Chelsea-Tottenham (martedì 19 maggio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronosticiDopo la sconfitta domenica per 3-1 del West Ham contro il Newcastle, il Tottenham è a un solo punto dal rimanere in Premier League.
Chelsea-Tottenham (martedì 19 maggio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici ift.tt/KDTIeH3 #scommesse #pronostici x.com
[Thread Pre-Partita] Chelsea vs Tottenham - Premier League reddit
Conte-Chelsea 2 anni Conte-Inter 2 anni Conte-Tottenham 1 anno e mezzo Conte-Napoli 2 anni Ma molti cosa si aspettavano? Che facesse il Ferguson proprio qui a Napoli? È la sua storia che parla. Io sinceramente questa insurrezione all'addio di Conte ver facebook
Pronostico Chelsea vs Tottenham – 19 Maggio 2026Il match di Premier League tra Chelsea e Tottenham si disputerà il 19 Maggio 2026 alle 21:15 allo storico Stamford Bridge. Una sfida di grande fascino, con ... news-sports.it
Premier League, Chelsea-Tottenham è un derby tra deluse: il pronosticoI Blues inseguono l’ottavo posto, gli Spurs di De Zerbi vogliono festeggiare la salvezza con 90 minuti d’anticipo sulla fine del campionato ... tuttosport.com