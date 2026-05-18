Martedì 19 maggio 2026 alle 21:15 si gioca la sfida tra Chelsea e Tottenham, due squadre che si contendono punti fondamentali per la stagione. Dopo la sconfitta del West Ham nel turno precedente, il Tottenham si trova a un punto dalla salvezza, mentre il Chelsea cerca di ottenere una vittoria importante per migliorare la propria posizione in classifica. Le formazioni sono state annunciate e si attendono le scelte dei tecnici, con pronostici che prevedono un match aperto tra le due squadre.

Dopo la sconfitta domenica per 3-1 del West Ham contro il Newcastle, il Tottenham è a un solo punto dal rimanere in Premier League. Questo perché con almeno 39 punti in classifica in vista dell’ultima giornata sarebbe intangibile per gli Hammers, che ne hanno 36 ma combinati con una differenza reti molto peggiore e non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Chelsea-Tottenham (martedì 19 maggio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. A De Zerbi basta un punto per salvarsi

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Chelsea vs Tottenham | The Match Couldn't Have Been Easier for The Blue

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