Martedì 19 maggio 2026 alle 21:15 si gioca la partita tra Chelsea e Tottenham. Dopo la sconfitta per 3-1 subita dal West Ham contro il Newcastle domenica scorsa, il Tottenham si trova a un solo punto dalla zona retrocessione in Premier League. La partita si svolge in un momento cruciale per le due squadre, con il Tottenham che cerca di evitare la retrocessione e il Chelsea impegnato a consolidare la propria posizione in classifica.

Dopo la sconfitta domenica per 3-1 del West Ham contro il Newcastle, il Tottenham è a un solo punto dal rimanere in Premier League. Questo perché con almeno 39 punti in classifica in vista dell’ultima giornata sarebbe intangibile per gli Hammers, che ne hanno 36 ma combinati con una differenza reti molto peggiore e non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Chelsea-Tottenham (martedì 19 maggio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici

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Chelsea vs Tottenham | The Match Couldn't Have Been Easier for The Blue

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