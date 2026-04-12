Domenica 12 aprile 2026, alle 15:00, si gioca la partita tra Sunderland e Tottenham. La sfida rappresenta l'esordio di Roberto De Zerbi come allenatore dei londinesi, che ha firmato un contratto di cinque anni. Secondo alcune agenzie di scommesse, il rischio di retrocessione del club è valutato a quota 2. Le formazioni ufficiali e i pronostici sono stati resi noti, offrendo uno sguardo su un match che si preannuncia difficile per l'allenatore italiano.

Roberto De Zerbi ha firmato un contratto quinquennale con il Tottenham e, almeno così ha detto, resterebbe alla guida del club londinese anche in caso di retrocessione, un evento che secondo Snai, Admiral e Starvegas ad esempio, vale 2.30, dunque non è certo impossibile al netto del fatto che altri book potrebbero avere quote leggermente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sunderland-Tottenham (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Esordio insidioso per Roberto De Zerbi

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