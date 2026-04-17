Tottenham-Brighton | formazioni statistiche e anticipazioni

Nella giornata di oggi si svolge la partita tra Tottenham e Brighton, con le formazioni ufficiali che sono state comunicate poco prima del calcio d’inizio. Sono disponibili statistiche aggiornate sulle performance delle due squadre e alcune anticipazioni relative alle formazioni e alle eventuali strategie adottate. La partita è molto attesa dai tifosi e segna un momento importante nel calendario della stagione.

2026-04-17 13:23:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Fabian Hurzeler ha invitato Brighton e Hove Albion a giocare con intensità e a non dare alcuna speranza al Tottenham mentre Roberto De Zerbi mira a rafforzare le speranze di sopravvivenza degli Spurs con una vittoria contro la sua ex squadra. De Zerbi dirige la sua prima partita casalinga da allenatore degli Spurs con la sua squadra in una posizione difficile dopo i risultati positivi dei rivali del Tottenham nella battaglia contro il calo. Il Tottenham, terzultimo, è a due punti dal West Ham, che lunedì affronterà il Crystal Palace, e tre dietro al Nottingham Forest.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tottenham-Brighton: formazioni, statistiche e anticipazioni Notizie correlate Leggi anche: Liverpool-Tottenham: formazioni, statistiche e anticipazioni Leggi anche: Tottenham-Nottingham Forest: formazioni, statistiche e anticipazioni Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tottenham-Brighton 18 Aprile: Formazioni, Pronostico E Statistiche Premier League; Tottenham-Brighton: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Tottenham-Brighton (sabato 18 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici; Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion Pronostico e confronto quote 18.04.2026. Pronostico Tottenham-Brighton: non c’è un’altra possibilitàTottenham-Brighton è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico L’inizio di De Zerbi sulla panchina del Tottenham è sta ... ilveggente.it Tottenham-Brighton, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniTottenham e Brighton si affrontano nella 33ª giornata della Premier League 2025/26. Un match delicatissimo per le speranze di salvezza degli Spurs di RobertoDe Zerbi, sconfitto in casa del Sunderland ... calciomercato.com Tottenham Team News vs Brighton: Cristian Romero, Guglielmo Vicario, Rodrigo Bentancur x.com MATCH PACK | 18 APRILE 2026 Tottenham – Brighton Partita dal vivo + 1 notte in hotel. Uno degli stadi più moderni d’Europa e tutta l’energia della Premier League. Da €549 per 2 persone Voli e servizi extra disponibili su richiesta Scrivici per i facebook