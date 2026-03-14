Liverpool-Tottenham | formazioni statistiche e anticipazioni

Domani sera si sfidano Liverpool e Tottenham in una partita di calcio con le formazioni ufficiali già annunciate. Sono state diffuse anche le statistiche aggiornate e alcune anticipazioni sulla sfida, che si svolgerà allo stadio di Anfield Road. La partita rappresenta un appuntamento importante per le due squadre, che cercano punti fondamentali in campionato.

2026-03-14 12:13:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Liverpool accoglierà il Tottenham ad Anfield domenica pomeriggio in uno scontro di Premier League che ha un enorme significato per entrambi i club, anche se per ragioni molto diverse. La squadra di Arne Slot cercherà disperatamente di riprendersi dopo una settimana deludente che li ha visti perdere 1-0 in casa del Galatasaray in Champions League martedì, aggiungendosi alla scioccante sconfitta interna contro i Wolves nella loro precedente uscita in campionato. Il Liverpool è al sesto posto nella classifica della... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Liverpool-Tottenham: formazioni, statistiche e anticipazioni Articoli correlati Liverpool-Qarabag: formazioni, statistiche e anticipazioni2026-01-27 18:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Domani sera il... Tottenham-Borussia Dortmund: formazioni, statistiche e anticipazioni2026-01-19 20:21:00 Breaking news: Anteprima della partita di Tottenham-Borussia Dortmund Martedì sera il Tottenham accoglierà il Borussia Dortmund... Aggiornamenti e notizie su Liverpool Tottenham formazioni... Temi più discussi: Galatasaray contro Liverpool risultati in diretta, testa a testa e formazioni; FantaChampions, le probabili formazioni: 11a Giornata; Pronostici Galatasaray-Liverpool: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 10.03.2026 Champions League; Liverpool-Tottenham 15 Marzo: Formazioni, Pronostico E Statistiche Premier League. Pronostico Liverpool vs Tottenham – 15 Marzo 2026Nel cuore del Premier League, si gioca il 15 Marzo 2026 alle 17:30 ad Anfield la sfida tra Liverpool e Tottenham. L’atmosfera sarà intensa, con i Reds pronti ... news-sports.it Liverpool - Tottenham Cronaca, formazioni e statisticheAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e ... tuttosport.com Il Tottenham perde anche Romero e Palhinha in vista del Liverpool, Tudor: “Problemi nel comporre l’undici titolare” x.com La tre giorni di calcio europeo è stata amarissima per il calcio inglese. Le sconfitte pesantissime di Manchester City, Chelsea e Tottenham in Champions League. Il Liverpool che esce sconfitto da Istanbul contro il Galatasaray. L'Arsenal che riprende il Bayer L - facebook.com facebook