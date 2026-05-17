Una donna di Modena ha raccontato che suo fratello è stato investito da un'auto mentre si trovava in strada, e ha spiegato che il ferito si ricorda tutto dell’accaduto. La sorella ha descritto la scena come se fosse un campo di battaglia, con una vettura che ha accelerato e sgommato prima di colpire il fratello, che è stato scaraventato via dall’impatto. La testimonianza è stata resa nota attraverso un video, in cui si può ascoltare la vittima narrare l’accaduto.

Modena, 17 maggio 2026 – “Mio fratello si ricorda tutto”, racconta Maria Grazia Muccini ( video ). Si ricorda di aver sentito una macchina partire fortissimo e sgommare. Si è girato per guardare chi fosse “quel pazzo" e poi ha iniziato a vedere “le persone che saltavano per aria dietro di lui. Non ha avuto neanche il tempo di spostarsi, lo ha preso in pieno ed è volato via”. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacaauto-folla-mattarella-meloni-oggi-17-maggio-diretta-mpkrzr7p L’uomo, 59 anni, sta per diventare nonno per la terza volta. Maria Grazia Muccini, titolare del Ristorante Zelmira a Modena, è la sorella di una delle persone travolte ieri a Modena da Salim El Koudri, alla guida dell'auto che ha falciato alcuni passanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo sgomento di Maria Grazia, sorella di un ferito di Modena: “È volato via colpito dall’auto, sembrava un campo di battaglia”

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