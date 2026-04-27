Carlo Conti ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio presenta il suo libro A pesca con il babbo. A Leonardo Pieraccioni, in collegamento a Che tempo che fa il compito di guastafeste: «Ma povero Matteo», scherza riferendosi al figlio di Conti, «obbligato a venire a pesca, ma portalo da qualche altra parte! Poi non hai mai pescato nulla, una volta hai fatto finta di prednere un tonno, ma l’avevi comprato». Contenuti in streaming su discovery+ ( www.discoveryplus.it ) GUARDA LE FOTO Carlo Conti e Francesca Vaccaro: le foto social del loro amore.. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Leonardo Pieraccioni prende in giro l’amico Carlo Conti a “Che Tempo Che Fa” Amica.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, la gag a Che Tempo che Fa. Il conduttore ha presentato il suo nuovo libro da Fabio Fazio. Il video

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