Il lapsus di Virginia Raffaele chiama De Luigi Fabio Fazio a Che tempo che fa L’attore | Ha bevuto un gin tonic anche lei

Durante la trasmissione televisiva, Virginia Raffaele ha involontariamente chiamato Fabio De Luigi con il nome di Fabio Fazio, scatenando una lunga risata tra i presenti. L’episodio ha coinvolto anche l’attore, che ha commentato con una battuta sul consumo di gin tonic da parte di Fazio. L’errore ha catturato l’attenzione degli spettatori, diventando rapidamente un momento virale sui social network.

Lapsus di Virginia Raffaele a Che tempo che fa. La comica e attrice ha chiamato per errore il collega Fabio De Luigi, Fabio Fazio, finendo in una lunga risata. "Ha bevuto un gin tonic anche lei", ha sdrammatizzato De Luigi tra le risate del pubblico. I due erano ospiti della trasmissione per pubblicizzare il film in uscita al cinema Un bel giorno

