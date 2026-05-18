Che diavolo è quella cosa? Svelato il mistero della sfera dorata trovata negli abissi dell’Alaska | ecco cos’è l’oggetto alieno e perché divide gli scienziati
Per più di due anni e mezzo, biologi e zoologi marini di diverse nazionalità hanno cercato di capire l’origine di una sfera dorata ritrovata nelle profondità marine dell’Alaska. L’oggetto ha suscitato grande interesse tra gli esperti, che si sono confrontati sulla sua natura e sulla possibile provenienza. Dopo lunghe analisi e studi, è stato finalmente chiarito di cosa si tratta e perché ha generato discussioni tra gli scienziati. La scoperta ha aperto nuovi interrogativi sul fenomeno.
Per oltre due anni e mezzo, biologi e zoologi marini di tutto il mondo si sono posti la stessa domanda: “Che diavolo è quella cosa? “. L’oggetto in questione, ribattezzato “sfera dorata”, era stato rinvenuto nell’agosto 2023 dalla spedizione Seascape Alaska 5 della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). A circa 3.250 metri di profondità nel Golfo dell’Alaska, le telecamere di un robot sottomarino telecomandato dalla nave Okeanos Explorer avevano inquadrato un insolito bulbo color oro, liscio e morbido, fermamente ancorato a una roccia e dotato di un foro sulla parte superiore. Risucchiato in superficie e inviato allo Smithsonian National Museum of Natural History di Washington per essere studiato, l’oggetto aveva generato le ipotesi più disparate: un uovo sconosciuto, una spugna aliena, una colonia di microbi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Ma che diavolo è? cosa sarà mai quella bellissima corona intorno al #sole?? Niente paura ragazzi, nessun' apocalisse imminente! Si tratta di un fenomeno chiamato #Parelio, #canesolare, #alonesolare... ok ha molti nomi e mille sfaccettature.... Sostanzialmen - Facebook facebook
Che diavolo è questa stronzata?! reddit
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