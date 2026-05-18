Che diavolo è quella cosa? Svelato il mistero della sfera dorata trovata negli abissi dell’Alaska | ecco cos’è l’oggetto alieno e perché divide gli scienziati

Per più di due anni e mezzo, biologi e zoologi marini di diverse nazionalità hanno cercato di capire l’origine di una sfera dorata ritrovata nelle profondità marine dell’Alaska. L’oggetto ha suscitato grande interesse tra gli esperti, che si sono confrontati sulla sua natura e sulla possibile provenienza. Dopo lunghe analisi e studi, è stato finalmente chiarito di cosa si tratta e perché ha generato discussioni tra gli scienziati. La scoperta ha aperto nuovi interrogativi sul fenomeno.

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