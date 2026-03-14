Il mistero delle tartarughe morte sotto il ghiaccio in Canada | cosa hanno scoperto gli scienziati
Gli scienziati hanno studiato il caso di 142 tartarughe geografiche trovate morte sotto il ghiaccio di un lago nell’Ontario. Questi esemplari rappresentano circa il 10% della popolazione locale e sono stati scoperti durante il periodo di svernamento. La scoperta ha portato a un’indagine dettagliata sulla dinamica che ha coinvolto queste tartarughe nel lago canadese.
Uno studio sulle tartarughe geografiche (Graptemys geographica) ricostruisce cosa è successo in un lago dell’Ontario, dove 142 esemplari — circa il 10% della popolazione — sono stati trovati morti sotto il ghiaccio durante lo svernamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Caso Resinovich, le formiche carnivore e l'esperimento a Trieste: ecco cosa hanno scoperto gli scienziatiTrieste, 5 gennaio 2025 - Nel bosco di Liliana Resinovich c'erano formiche Prenolepis nitens, (anche) carnivore - trovate sul corpo, però non hanno...
Trasformare i rifiuti di plastica in aceto usando la luce del sole: cosa hanno scoperto gli scienziatiUn nuovo studio dell Università di Waterloo mostra come la luce solare possa trasformare diversi rifiuti di plastica in aceto attraverso un processo...