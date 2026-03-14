Il mistero delle tartarughe morte sotto il ghiaccio in Canada | cosa hanno scoperto gli scienziati

Gli scienziati hanno studiato il caso di 142 tartarughe geografiche trovate morte sotto il ghiaccio di un lago nell’Ontario. Questi esemplari rappresentano circa il 10% della popolazione locale e sono stati scoperti durante il periodo di svernamento. La scoperta ha portato a un’indagine dettagliata sulla dinamica che ha coinvolto queste tartarughe nel lago canadese.