Charlene di Monaco ha scelto un tailleur bianco per le prove generali di un evento legato alla Formula 1, attirando l’attenzione con il suo outfit elegante. La presenza di questa testa coronata in occasione di un’occasione ufficiale ha mostrato come il look possa diventare protagonista, senza bisogno di accessori appariscenti. Il tailleur bianco ha riscosso interesse tra gli addetti ai lavori e i media, diventando il punto focale delle immagini scattate durante l’evento.

Il tailleur bianco è diventato a sorpresa il nuovo look ad alta seduzione delle teste coronate e Charlene di Monaco ne è un esempio. La Principessa si è presentata così alla premiazione dell’ePrix 2026 e ha lasciato tutti senza fiato. Charlene di Monaco, un sogno in bianco senza rivali. Charlene e Alberto di Monaco hanno avuto un weekend impegnativo ospitando nel Principato l’ePrix, una gara tra veicoli elettrici. La coppia ha in qualche modo fatto le prove generali per il Gran Premio di Formula 1, che si terrà il prossimo 7 giugno, dove magari avrà la possibilità di vedere sul podio l’amico Charles Leclerc. IPA Charlene do Monaco in Elie Saab Charlene ne ha approfittato per sfoggiare un paio di look davvero meravigliosi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlene di Monaco senza rivali col tailleur bianco: prove generali per la F1

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Charlene di Monaco illumina il Natale 2025 poi fugge via il look con cappotto e sciarpa

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