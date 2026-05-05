Charlene di Monaco lascia senza fiato col top di paillettes alla festa esclusiva

Da dilei.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una festa esclusiva per i 90 anni di Alexander “Mogy” Moghadam, Charlene di Monaco ha attirato l’attenzione indossando un top di paillettes. La consorte del principe è apparsa insieme al marito, partecipando all’evento che si è svolto in un ambiente riservato e selezionato. La coppia è stata fotografata mentre arrivava alla serata, che ha visto la presenza di altri invitati di rilievo.

Charlene di Monaco ha sorpreso tutti presentandosi con suo marito Alberto alla festa per i 90 anni di Alexander “Mogy” Moghadam. La Principessa ha lasciato senza fiato con un top di paillettes, firmato Jenny Packham, la stilista preferita di Kate Middleton. Charlene di Monaco, a sorpresa alla festa esclusiva. Non era stata annuncia dalla Rocca la presenza di Charlene di Monaco e Alberto alla festa esclusiva che si è tenuta nella serata del primo maggio allo Yacht Club. Si è trattato di un grande evento privato che ha paralizzato il Principato, poiché erano presenti molti vip e personalità, tra cui Boris Becker. Il gala era per festeggiare i 90 anni di Alexander “Mogy” Moghadam, fornitore ufficiale di tappeti del palazzo reale.🔗 Leggi su Dilei.it

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