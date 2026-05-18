Chanel Totti e la carta della Giapponesina | Un messaggio del destino prima di Pechino Express

Chanel Totti ha vinto Pechino Express con Filippo Laurino ma solo di recente ha condiviso dei dettagli inediti dell'esperienza, un esempio? Secondo lei, tutto è cominciato con la carta della Giapponesina al Mercante in Fiera: ecco la storia dell'aneddoto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aveva detto in lacrime che le mancava, ora che è tornata a casa può riempirla di baci. Chanel Totti ha affrontato un percorso di oltre 5000 chilometri, ha attraversato Indonesia, Cina e Giappone e ha vinto l'edizione di Pechino Express 2026 con il suo compagn x.com

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