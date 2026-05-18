Chanel Totti e la carta della Giapponesina | Un messaggio del destino prima di Pechino Express

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chanel Totti ha vinto Pechino Express con Filippo Laurino ma solo di recente ha condiviso dei dettagli inediti dell'esperienza, un esempio? Secondo lei, tutto è cominciato con la carta della Giapponesina al Mercante in Fiera: ecco la storia dell'aneddoto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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