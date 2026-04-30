Pechino Express Chanel Totti si commuove per il messaggio della madre Ilary Blasi | Sono diventata più sensibile
Durante la trasmissione Pechino Express, Chanel Totti si è emozionata dopo aver ascoltato un videomessaggio della madre, Ilary Blasi. La conduttrice ha inviato un messaggio che ha portato la concorrente a mostrare qualche lacrima, poi coperta da una risata per le battute. Il momento ha suscitato reazioni di commozione tra il pubblico presente in studio.
Momento di commozione per Chanel Totti a Pechino Express. Nel ricevere un videomessaggio dalla mamma, Ilary Blasi, non è riuscita a trattenere qualche lacrima, mascherata poi da qualche risata per le battute della conduttrice.🔗 Leggi su Fanpage.it
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