Pechino Express Chanel Totti si commuove per il messaggio della madre Ilary Blasi | Sono diventata più sensibile

Durante la trasmissione Pechino Express, Chanel Totti si è emozionata dopo aver ascoltato un videomessaggio della madre, Ilary Blasi. La conduttrice ha inviato un messaggio che ha portato la concorrente a mostrare qualche lacrima, poi coperta da una risata per le battute. Il momento ha suscitato reazioni di commozione tra il pubblico presente in studio.