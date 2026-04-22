Il futuro di Alisson al Liverpool potrebbe essere in bilico, con alcune voci che ipotizzano un possibile addio, mentre altre indicano una permanenza almeno per un altro anno. La squadra ha individuato in Mamardashvili un potenziale sostituto del portiere brasiliano, anche se il rendimento del portiere georgiano non ha ancora convinto pienamente. La situazione rimane incerta e dipende dalle valutazioni della dirigenza e dalle decisioni dell’atleta.

Il sogno della Juve del futuro per la porta gioca nel Liverpool e sa ancora come fare la differenza. Alisson ha 33 anni, sarà il portiere titolare del Brasile di Carlo Ancelotti al Mondiale. Dopo, nei sogni bianconeri, sarà a Torino per dare a Luciano Spalletti e alla nuova Juve la stessa sicurezza che dal 2018 ha dato al Liverpool, con cui ha vinto, tra l’altro, due Premier e una Champions. Il suo procuratore è in Italia per ascoltare proposte, lui ha un contratto da 5 milioni di euro netti più bonus anche per la prossima stagione. Se l’offerta fosse quella giusta, però, potrebbe anche accettare una nuova sfida subito, prima che scada il suo contratto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ecco perché Alisson potrebbe dire addio al Liverpool (ma anche decidere di restare un altro anno)

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