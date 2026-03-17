Jesolo torna capitale della ginnastica | il Trofeo che anticipa le stelle del futuro

Jesolo si prepara a ospitare il Trofeo Città di Jesolo, evento di ginnastica artistica in programma il 28 e 29 marzo 2026. Dopo aver concluso con successo la tappa di Biella del campionato per club, l’attenzione si sposta su questa competizione che anticipa le future stelle della disciplina. L’evento si svolgerà nella città veneta, attirando atleti e appassionati da diverse regioni.

Archiviato il successo organizzativo della tappa di Biella del campionato per club, l’attenzione della ginnastica artistica si sposta ora su uno degli eventi più attesi della stagione: il Trofeo Città di Jesolo, in programma il 28 e il 29 marzo 2026. La manifestazione veneta, giunta alla diciassettesima edizione, è diventata negli anni una vetrina internazionale di altissimo livello, capace di richiamare alunne tra le migliori ginnaste del panorama mondiale e di lanciare talenti destinati a lasciare il segno. Prima della due giorni femminile, la Nazionale maschile sarà invece impegnata a Stoccarda nel tradizione DTB Pokal, in un calendario che per l’Italia alterna prestigio, tradizione e grande visibilità. 🔗 Leggi su Sportface.it

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