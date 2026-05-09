Ostra Vetere piange Osvalda Tranquilli | il lutto colpisce la comunità

La comunità di Ostra Vetere si prepara a dire addio a Osvalda Tranquilli, recentemente scomparsa. La cerimonia religiosa si terrà nella chiesa di San Pasquale e sarà possibile rendere omaggio alla memoria della donna durante questa funzione. Le date e gli orari specifici non sono stati ancora comunicati. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti del paese.

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? Domande chiave Dove si potrà rendere omaggio alla memoria di Osvalda?. Quando si terrà la cerimonia religiosa nella chiesa di San Pasquale?. Chi sono i familiari che hanno espresso il loro ringraziamento?. Come influirà questa scomparsa sulla memoria storica del borgo?.? In Breve Familiari coinvolti Giuseppe, Luisito, Vania ed Erik.. Esposizione salma sabato 9 maggio ore 15 presso Casa Funeraria Mori Marco.. Cerimonia religiosa domenica 10 maggio ore 15 nella Chiesa di San Pasquale.. Lutto che coinvolge le comunità di Passo Ripe e Ostra Vetere.. Il lutto colpisce la comunità di Ostra Vetere dove ieri è venuta a mancare Osvalda Tranquilli in Santantoni all’età di 79 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostra Vetere piange Osvalda Tranquilli: il lutto colpisce la comunità ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ostra Vetere e Arcevia: festa per la promozione e trionfi nel girone C? Cosa scoprirai Come ha fatto l'Olimpia a travolgere il Corinaldo con cinque reti? Quali fattori hanno permesso all'Avis Arcevia di non subire gol?... Ostra Vetere vola in Prima Categoria: trionfo netto e attesa finita? Cosa sapere L'Olimpia Ostra Vetere batte il Rosora Angeli 2-0 e ottiene la promozione in Prima Categoria.