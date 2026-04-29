Cesanella piange Beatrice | addio a una colonna di 99 anni

Beatrice Casagrande Bozzi è deceduta ieri a Cesanella all’età di 99 anni. La cerimonia funebre si svolgerà mercoledì 29 aprile nella chiesa di Cannella. La notizia della sua scomparsa ha portato molte persone a raccogliersi intorno alla famiglia. La donna era molto conosciuta nella comunità e la sua morte è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali.

? Cosa sapere Beatrice Casagrande Bozzi è deceduta ieri a Cesanella all'età di 99 anni.. Il funerale si terrà mercoledì 29 aprile presso la chiesa di Cannella.. Il lutto colpisce la comunità di Cesanella con la scomparsa di Beatrice Casagrande Bozzi ved. Franceschini, deceduta ieri all’età di 99 anni lasciando un profondo vuoto tra i familiari e chi le è vicino. La notizia del decesso ha raggiunto Euro ed Enzo, i figli della donna, insieme alle nuore Marilena ed Aureliana, ai nipoti, ai pronipoti e alla sorella Rina. Il distacco avviene dopo quasi un secolo di vita, segnando la fine di un capitolo importante per la famiglia Franceschini e per tutto il quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesanella piange Beatrice: addio a una colonna di 99 anni Notizie correlate Lutto nel mondo del calcio: addio a una 'colonna portante' del Napoli della metà degli anni '90Si è spento all'età di 84 anni lo storico preparatore dei portieri azzurri negli anni d'oro di Taglialatela, Rosario Di Vincenzo Grave lutto nel... Addio a Ermes Saggia: Vigliano piange un padre e nonno di 63 anniLa comunità di Vigliano Biellese si prepara a salutare Ermes Saggia, scomparso all’età di 63 anni.