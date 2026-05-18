Durante un evento a Cervia, Marco Lotti ha catturato l'attenzione di tutti quando ha preso un anello e ha fatto una proposta. La sfida coinvolgeva 44 partecipanti, ma Marco è riuscito a vincere grazie a un gesto deciso. Ha dedicato l'anello a due persone considerate speciali, senza specificare i loro ruoli o relazioni. L'episodio si è svolto davanti a un pubblico presente, che ha assistito al momento con sorpresa.

? Punti chiave Come ha fatto Marco a vincere la sfida tra 44 contendenti?. Chi sono le persone speciali a cui ha dedicato l'anello?. Perché questa tradizione di Cervia risale addirittura al 1445?. Cosa ha scatenato l'entusiasmo della folla al porto canale?.? In Breve Competizione tra 44 contendenti tra cui il candidato sindaco Marco Delorenzi. Tradizione storica di Cervia legata all'Adriatico documentata fin dal 1445. Partecipazione di arcivescovo Lorenzo Ghizzoni e commissario Michele Formiglio alla cerimonia. Passaggio del Giro d'Italia nelle strade del centro storico prima dell'evento. Il 17 maggio 2026, a Cervia, Marco Lotti ha conquistato l’anello dello Sposalizio del Mare tra le acque dell’Adriatico e ha chiesto la mano della compagna Nadia davanti alla figlia Nina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cervia, pesca l’anello e fa la proposta: il gesto di Marco Lotti

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