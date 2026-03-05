Aryna Sabalenka e Georgios Frangulis si sposano | la proposta di matrimonio e la consegna dell’anello – VIDEO

Aryna Sabalenka, tennista bielorussa e attualmente numero uno del ranking WTA, si sposerà con Georgios Frangulis. La coppia ha annunciato il matrimonio attraverso un video in cui si vede la proposta di matrimonio e la consegna dell’anello. La notizia ha fatto il giro del mondo del tennis, attirando l’attenzione dei fan e dei media.

Fiori d’arancio nel mondo del tennis. La campionessa bielorussa Aryna Sabalenka e numero uno del ranking Wtasi sposerà con Georgios Frangulis. L’imprenditore brasiliano, fondatore di Oakberry, colosso mondiale dei fast food salutari, si è inginocchiato di fronte alla fuoriclasse bielorussa porgendole l’anello. Sabalenka ha subito accettato, con grande emozione e senza titubanze, postando il momento sui social: “Io e te, per sempre”. I due si frequentano dall’aprile del 2024. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

