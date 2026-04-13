Dal 20 al 22 aprile a Catania screening cardiologici gratuiti con il Jumbo Truck della Banca del Cuore
Dal 20 al 22 aprile a Catania sarà possibile sottoporsi gratuitamente a screening cardiologici grazie al
Mercoledì 15 Aprile alle ore 10 a Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele 119, Michele Massimo Gulizia - past presidente della Fondazione per il Tuo cuore e Direttore di Cardiologia con Utic dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania - presenterà il Progetto Nazionale di Prevenzione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Arriva il truck ’Banca del Cuore’. Screening gratuiti in piazza AmendolaSiena si prepara ad una tre giorni dedicata alla prevenzione cardiaca con il truck Banca del Cuore.