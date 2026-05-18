Cernobbio rischia di affondare con la sua barca | salvato turista tedesco
A Cernobbio, nel fine settimana, un turista tedesco è stato soccorso dai militari del Servizio Navale della Guardia di finanza di Como. La barca su cui si trovava stava affondando nel tratto di lago davanti alla località, e l’intervento è avvenuto per evitare che si verificasse un tratto più grave. Nessuno è rimasto ferito durante le operazioni di salvataggio. La vicenda si è conclusa con il recupero dell’imbarcazione e il salvataggio del turista.
Cernobbio (Como), 18 maggio 2026 – Un turista tedesco è stato soccorso nel fine settimana dai militari del Servizio Navale della Guardia di finanza di Como, raggiunto nel tratto di lago antistante Cernobbio, mentre la sua imbarcazione stava affondando. Le forti raffiche di vento. Le raffiche di vento e il lago mosso hanno reso particolarmente delicato il recupero dell'uomo, ma il tempestivo intervento della vedetta delle Fiamme gialle ha evitato che andasse si ferisse. Il conduttore del natante, in evidente stato confusionale e sotto shock, ha rischiato di essere trascinato sul fondale del lago dal peso dello scafo che stava scomparendo velocemente sott'acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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