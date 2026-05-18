Cernobbio rischia di affondare con la sua barca | salvato turista tedesco

A Cernobbio, nel fine settimana, un turista tedesco è stato soccorso dai militari del Servizio Navale della Guardia di finanza di Como. La barca su cui si trovava stava affondando nel tratto di lago davanti alla località, e l’intervento è avvenuto per evitare che si verificasse un tratto più grave. Nessuno è rimasto ferito durante le operazioni di salvataggio. La vicenda si è conclusa con il recupero dell’imbarcazione e il salvataggio del turista.

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