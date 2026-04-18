Intrappolato su un albero con un cordino all’ala | salvato un corvo a Cernobbio

Un corvo si trovava appeso a un ramo di un albero a circa tre metri di altezza in via Luigi Erba a Cernobbio. La presenza dell’animale è stata segnalata nel pomeriggio, con un cordino stretto all’ala che impediva la sua libertà di movimento. Sono intervenuti i servizi di soccorso per recuperare l’uccello e liberarlo dalla situazione di intrappolamento.

Appeso a un ramo, con un cordino stretto all’ala e impossibilitato a liberarsi. Così è stato trovato un corvo nel pomeriggio di oggi a Cernobbio, in via Luigi Erba, bloccato su una pianta a circa tre metri di altezza.A segnalare la presenza dell’animale in difficoltà sono stati alcuni passanti.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Temporale improvviso su Terni: allagati negozi e sottopassi, salvato un uomo intrappolato in autoUn violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di martedì 14 aprile su Terni, causando numerosi disagi in diverse zone della città. Cane intrappolato su una parete scoscesa viene salvato dai vigili del fuoco a Caprino VeroneseUn intervento delicato, reso possibile dalla segnalazione tempestiva di alcuni escursionisti e dalla rapidità operativa dei soccorritori, si è... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Parapendista sbaglia atterraggio e rimane bloccato su un albero, soccorso a Vico Canavese di Valchiusa; Bergeggi, gattino salvato su un albero a 20 metri di altezza; Paura a Ostia: pino crolla su auto in transito, feriti mamma e figlio di 4 anni; Vico Canavese, parapendista finisce contro un albero, salvato dai vigili del fuoco. Albero gli crolla addosso: Vigile del fuoco muore a 38 anniTREVISO – Tragedia nella serata di ieri lungo il canale Botteniga, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dal crollo improvviso di un albero. Intervento dei soccorsi lungo ... nordest24.it Esce da scuola e muore a 12 anni schiacciata da un albero cadutoUna ragazzina di 12 anni morta schiacciata da un albero a Bisceglie, un elettricista 38enne ucciso da un palo ... msn.com Intrappolato in auto dopo incedente, paura sulla Provinciale https://ebx.sh/Jgsz5r - facebook.com facebook Non ce l’ha fatta il 12enne marchigiano rimasto intrappolato sott’acqua, incastrato in una vasca idromassaggio di una struttura ricettiva del Riminese. I familiari hanno dato il consenso all’espianto degli organi. @TgrRaiER @TgrRaiMarche rainews.it/tgr/ne x.com